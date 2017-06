Udinese, domani l'incontro decisivo per Bizzarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha quasi 40 anni, ma il desiderio grande di stupire ancora. Albano Bizzarri verrà accontentato: domani è in programma l’incontro con l’Udinese per il prevedibile nero su bianco. Contratto ovviamente per una stagione, scadenza 2018, per Bizzarri in arrivo una nuova opportunità in Friuli. Lo riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito.