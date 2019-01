© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese cerca rinforzi a centrocampo e dopo aver salutato la pista Dzemaili si concentra su Liam Kelly e Alfa Semedo stando alle ultime riportate da Sky. Il primo, classe '95, gioca in Championship tra le file del Reading, con cui è in scadenza a giugno. Semedo, 22 anni, è invece di proprietà del Benfica e lo scorso ottobre ha anche segnato un gol in Champions League nella sconfitta contro l'AEK Atene.