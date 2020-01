© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol annullati a Stefano Okaka, centravanti dell'Udinese comunque soddisfatto della vittoria dei friulani in casa del Lecce. Ai canali ufficiali del club, l'attaccante commenta così il successo del Via del Mare: "Ci ho provato veramente in tutti i modi a partire bene in questo anno nuovo. Secondo me il primo non era fuorigioco ma alla fine io mi sento bene e sento che la squadra ha raccolto una bella vittoria, ora abbiamo 21 punti e stiamo facendo una grande stagione quindi avanti così.

Ci sono partite che hanno un sapore diverso come questa in cui vai a giocare fuori casa a metà stagione e la porti a casa. Per il resto se vediamo tutte le difficoltà avute quest'anno avere 21 punti adesso ed essere ad una manciata di punti dalla zona Europa è una gran cosa. Ora abbiamo finalmente vinto in trasferta ed oltretutto è la seconda vittoria consecutiva, quindi siamo molto soddisfatti. Siamo a un buon punto perché l'atmosfera nello spogliatoio ha preso il largo in senso positivo, si sono sistemate alcune cose e tutti lottano per la stessa causa, questo si è visto anche oggi. Non voglio dire nulla ma secondo me quest'anno possiamo divertirci".