Udinese e Frosinone, la svolta passa dalle panchine e dalla mentalità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'atteggiamento, quasi rinunciatario, mostrato dall'Udinese nell'ultima sfida di campionato, non ha portato i frutti sperati. L'Inter è riuscita a spuntarla di misura al termine di un match tutt'altro che entusiasmante, ma l'impressione che i friulani pensassero già alla sfida importantissima contro il Frosinone è stata piuttosto netta. Lo scontro diretto è di quelli che valgono più di tre punti, per mettersi alle spalle definitivamente il periodo difficile. Con Nicola, i bianconeri hanno ritrovato solidità e convinzioni, ma adesso si attende legittimamente qualcosa in più da una squadra più forte dell'attuale posizione in classifica.

La svolta sperano che arrivi presto anche a Frosinone, dove è stato esonerato Moreno Longo a causa delle continue contestazioni dei tifosi. Al suo posto è arrivato Marco Baroni, l'artefice della storica promozione del Benevento in Serie A ma non esattamente l'allenatore più esperto sulla piazza. Una vita trascorsa sulle panchine di Serie B e C e ora, a 55 anni, l'occasione per imporsi nella massima categoria calcistica e dimostrare il proprio valore cercando di salvare i laziali. Servirà però una mentalità diversa.