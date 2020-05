Udinese e Lazio, affari in ponte. Suarez (proprietà Watford) e De Paul nel mirino di Lotito

La Lazio di Claudio Lotito è in pressing su Luis Suarez, attualmente in forza al Real Saragozza, ma di proprietà del Watford. A spingere l'attaccante verso la capitale sarebbe il suo agente, lo stesso di Luis Alberto, rivela TuttoUdinese.it. E il colombiano potrebbe però non essere l'unico affare perché a Lotito e Tare piace moltissimo anche Rodrigo De Paul. In caso di partenza di Milinkovic-Savic, l'argentino sarebbe il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo.