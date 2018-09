Udinese, ecco Mandragora: "Voglio diventare un punto di riferimento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, parla al Corriere di Torino in vista della sfida di campionato contro i granata: "Personalmente mi sono messo tutto alle spalle, scendo in campo per entrare del tutto nei meccanismi di gioco dell’Udinese. Voglio diventare un punto di riferimento nonostante la giovane età. Bisogna fare molta attenzione ai granata perché nelle prime tre giornate hanno dimostrato di cosa sono capaci contro big di assoluto valore. E occhio alle individualità. Il Toro ha giocatori che possono risolvere le partite in qualsiasi momento. Velazquez? Ogni volta che arriva un tecnico straniero in Italia c’è sempre diffidenza, non è una realtà facile, ma lui si è calato alla perfezione nel nostro calcio. É stata una bella scoperta. Cura ogni aspetto, poi il fatto di lavorare con tanti giovani lo stimola molto e ha tanta voglia di insegnarci qualcosa che poi porteremo dentro per sempre".