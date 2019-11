© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Udinese. Il tecnico è stato infatti esonerato dalla società bianconera e si attende soltanto il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Come già rivelato poco fa sarà Gotti a sedere in panchina nella trasferta di Genova contro il Genoa di Thiago Motta.