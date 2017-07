Udinese, Falcinelli primo nome per l'attacco: superate Samp e Torino

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato dell'Udinese direttamente da La Gazzetta dello Sport. Dopo aver chiuso per Pezzella (Palermo) per 4,5 milioni, il club friulano balza in pole per Falcinelli (Sassuolo, superate Samp e Torino). Per la mediana pressing per Coulibaly e Zampano (Pescara). Adnan va al CSKA.