Udinese, Felipe Vizeu pronto al ritorno in patria: andrà in prestito al Ceará Sporting Club

Felipe Vizeu torna in patria. Come riporta il portale Futebol Cearense, l'attaccante di proprietà dell'Udinese avrebbe trovato un accordo per trasferirsi in prestito al Ceará Sporting Club.

I friulani - si legge - pagheranno il 50% dello stipendio del classe '97: si attenderebbe soltanto l'ufficialità.