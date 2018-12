Più Gremio che Corinthians nell'immediato futuro di Felipe Vizeu. Stando infatti a quanto riportato da UOL Esporte, l'Udinese sarebbe al lavoro proprio con la dirigenza del Gremio per definire il ritorno dell'attaccante classe '97 in prestito in patria per un anno. Per il brasiliano solo 26 minuti in campo in stagione, appena cinque le presenze, quindi un addio ai bianconeri che appare veramente inevitabile.