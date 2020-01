© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, ha parlato tv ufficiale bianconera del momento della squadra bianconera: "Contro il Milan sapevamo che era difficile, le abbiamo provate tutte ma abbiamo perso. L'atteggiamento però era quello giusto, stiamo crescendo, si vede, e siamo contenti. Contro di loro abbiamo sempre fatto bene, ma perso. Stavolta siamo pronti e speriamo di portare a casa punti".

Gervinho:

"Se lui c'è o no, a me non cambia nulla. Dobbiamo pensare a fare la nostra partita, con la nostra mentalità".

Cosa è cambiato con Gotti?

"Prepariamo bene le partite, ci divertiamo in campo, ci aiutiamo: questo fa la differenza. Quando arrivo nelle azioni cruciali cerco di fare le cose semplici, giuste, il mister mi aiuta. Non so dove possiamo arrivare, ma credo che possiamo fare grandi cose".