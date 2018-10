Udinese, Fofana: "Felice per De Paul in Nazionale. Mi deve una cena"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Udinese Seko Fofana è stato intercettato dai microfoni di Sky: "De Paul? Deve pagarmi una cena perché l'anno scorso abbiamo scommesso sulla sua convocazione con l'Argentina. Sono contento per lui perché è una brava persona anche fuori dal campo. Speriamo di ritrovarlo in forma dopo gli impegni con la Nazionale, io credo in lui".