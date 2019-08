Udinese, Fofana in uscita? L'ivoriano starebbe cercando casa a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Diego Laxalt. Il Torino, riporta Tuttosport, lavora anche per un colpo a centrocampo: nel mirino c'è Seko Fofana, giocatore dell'Udinese. L'ivoriano è da tempo un obiettivo dei granata, ma la novità è che starebbe addirittura cercando casa a Torino. Un indizio importante, per una trattativa che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.