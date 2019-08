Udinese, Fofana nel mirino del Torino. De Paul verso la permanenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seko Fofana resta un nome caldo per il centrocampo del Torino. Come riporta Tuttosport, il centrocampista dell'Udinese è stato corteggiato a lungo dai granata anche la scorsa stagione e va tenuto quindi in grande considerazione in questa finestra di mercato. In primis perché i contatti tra le due società in queste settimane non si sono mai fermati, coinvolgendo oltre a Fofana anche il difensore Kevin Bonifazi e il fantasista Rodrigo de Paul. Al momento, sempre secondo il quotidiano, l'argentino sembra però destinato a restare a Udine a causa delle altissime richieste economiche dei Pozzo (30 milioni di euro).