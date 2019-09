Udinese, Fofana: "Per i miei compagni andrei anche in guerra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, commenta ai microfoni di Udinews TV la vittoria ottenuta contro il Bologna: "Questa partita era molto importante per noi sapevamo di dover vincere e abbiamo messo sia lo giusto spirito di sacrificio che la giusta mentalità. Ora dobbiamo recuperare in fretta perché abbiamo giocato tre partite molto difficili nella stessa settimana e abbiamo sette giorni per prepararci e andare a fare una grande partita a Firenze. Ora abbiamo ancora più fiducia nei nostri mezzi. È stato difficile per noi giocare così tante partite senza segnare ma oggi finalmente Okaka, che è un grande bomber, ha segnato. Tudor mi ha sempre dato fiducia e io mi metto a disposizione della squadra, provo sempre a dare il massimo perché lavoro sodo per i miei compagni e so che loro fanno lo stesso: sono pronto anche ad andare in guerra per loro".