Udinese, Fofana: "Poco tempo per recuperare, ma niente calcoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore dell’Udinese Seko Fofana ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro l’Inter: "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare dopo la sosta, ma oggi non ci sono calcoli da fare: daremo tutto per fare punti. Ogni partita ha una sua storia, ma dobbiamo essere positivi perché guardando le statistiche vediamo che difendiamo bene. Faremo di tutto per vincere. Abbiamo fatto un mercato di qualità, costruendo una rosa ampia e questo è positivo perché la stagione è lunga".