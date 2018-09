Udinese, Fofana suona la carica: "Dobbiamo migliorare ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Seko Fofana a Udinews TV nel post partita: "Penso di aver fatto una buona prestazione, sono contento perchè tra di noi ci aiutiamo, in queste tre partite abbiamo fatto tante cose positive, ora vedremo cosa potremo migliorare per ripartire già contro la Juventus. Loro sono molto forti, con tanti giocatori di qualità, ma non avremo paura perché giocheremo con i nostri tifosi e possiamo fare una grande prestazione".