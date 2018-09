Udinese, Fofana: "Tante cose positive. Mi piace fare gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale. "Sono molto contento per le prime quattro giornate di campionato, l'anno scorso era difficile per noi, ora ci sono tante cose positive. Vogliamo fare meglio. Velazquez? Mi trovo bene, è un grande allenatore perché la prima volta che parlato con me ha dimostrato di conoscere già molto bene la squadra. Il centrocampo a due o tre è uguale, sono a disposizione. Mi piace andare avanti, far gol, per me non è un problema. Con il Chievo sarà difficile, è una squadra che si conosce, quasi tutti giocano insieme da parecchio".