Udinese, Fofana: "Tifo PSG, ma nel mio futuro voglio il Man City"

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho imparato tanto da Delneri. Iachini non mi diede fiducia, lui sì. Mi ha aiutato a migliorarmi. Ruolo? Amo giocare da mezzala. Non importa se in un centrocampo a tre o a due, lì decide l’allenatore. Stiamo facendo bene, solo col Napoli è stato difficile".

Tifa ancora Psg? "Sì, amo Parigi anche se c’è troppo traffico, quando posso ci vado".

Ma se un giorno... "Le dico Manchester City. Ci sono stato e ce l’ho in testa. Un giorno vorrei giocare le coppe europee. Ho conosciuto Yaya Tourè, il mio modello. Era un mito, ora è un amico".