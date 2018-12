© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, ha parlato così a UdinewsTv dopo il successo sul Cagliari: "Una bella partita perché abbiamo vinto in casa per i nostri tifosi, e anche per la squadra è importante. Abbiamo giocato bene: ci sono state tante occasioni per fare gol. Manca un rigore, ma va bene così: la cosa più importante è la vittoria".

Grande parata nel finale di Cragno sul tuo tiro; volevi andare a segno a tutti i costi: hai un po' l'amaro in bocca?

"Sì, perché oggi il mister mi ha messo in campo a sinistra e per me è più facile fare un dribbling, calciare o cercare un mio compagno. Volevo fare gol ma sarà per la prossima volta: oggi non è arrivato, ma sono contento per la squadra, la cosa più importante".