Udinese-Genoa, le formazioni: Tudor sceglie Okaka. Prandelli cambia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo esordio per Igor Tudor sulla panchina dei friulani, dopo le cinque gare della scorsa stagione. Il tecnico croato lascia in panchina Lasagna e si affida a Okaka come vertice del suo 4-3-3, con Stryger Larsen che torna nel ruolo di terzino e De Paul riavvicinato alla difesa avversaria.

Cesare Prandelli cambia un solo uomo rispetto all'undici che è riuscito a battere la Juventus prima della sosta, con Lerager e Lazovic come esterni e Sturaro a supporto di Kouamé.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa.

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Ekong, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Mandragora, Sandro; De Paul, Okaka, Pussetto. Allenatore: Igor Tudor.

Genoa (4-4-1-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Rolon, Radovanovic, Lazovic; Sturaro; Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.