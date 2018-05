Udinese, Gerolin: "Classifica preoccupa, veniamone fuori. Lasagna il futuro"

© foto di Federico De Luca

Prima della sfida contro l'Inter, il direttore sportivo dell'Udinese Manuel Gerolin è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Col Benevento è terminato il periodo buio senza punti?

Abbiamo conquistato un punto importante, c'è rammarico di aver preso gol negli ultimi minuti, potevamo vincere ed essere sereni invece siamo ancora nella bagarre retrocessione".

Preoccupa la classifica?

"Preoccupa tanto, mancano tre partite, bisogna essere più attenti, perché abbiamo commesso troppi errori banali, per venirne fuori il più presto possibile".

Lasagna può fare gola a tanti club?

"In questo momento non parliamo di mercato, abbiamo altri problemi da risolvere, vogliamo venire fuori da questa situazione. Sappiamo che Lasagna è un bravissimo giocare, di grande qualità e in questa squadra si è sta esprimendo al meglio, ma sono tutti discorsi da fare più in là ma credo che sia un perno dell'attacco dell'anno prossimo dell'Udinese".

In questa stagione pochissimi italiani?

"C'è qualcosa da rivedere, noi in casa non avevamo italiani ma abbiamo giocatori esperti come Danilo, Bizzarri, Maxi Lopez che anche se stranieri sono qui da tanti anni e pensavamo all'integrazione, dopo qualche annata difficile abbiamo sbagliato qualcosa, c'è qualcosa da rivedere, anche a livello dirigenziale perché siamo i primi responsabile, in questo momento dobbiamo analizzare il perché e affrontare queste tre partite di vitale importanza per il futuro dell'Udinese".

Tudor resta anche in caso di retrocessione?

"In caso di retrocessione, non voglio nemmeno parlare, ma in caso i programmi saranno altri, non ne parliamo proprio, dobbiamo venirne fuori perché abbiamo i mezzi per farlo".