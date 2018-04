Udinese, Gerolin: "Non siamo questi. Pozzo? Posso solo elogiarli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Gerolin, ds dell'Udinese, ha parlato a Premium Sport dopo il ko dei friulani contro la Fiorentina: "Dobbiamo ritrovarci al più presto, metterci al lavoro. Siamo gli stessi delle cinque vittorie: qualcosa che non va c'è e serve trovare la medicina giuste. Sette sconfitte sono enormi: per fortuna dietro fanno pochi punti e la posizione non è variata. Questi non siamo noi. Non possiamo parlare di sfortuna, al massimo recriminare sugli infortunati. Non è una scusa ma stiamo giocando con tantissimi giovani: a metà campo manca esperienza e lì conta. Al più presto dobbiamo ritrovarci per riprendere: questa squadra può dare ancora qualcosa. Contestati i Pozzo? Posso solo elogiarli. Sono convinto che in queste ultime partite troveremo qualche soddisfazione".