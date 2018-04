Udinese, Gerolin: "Oddo non è in discussione, è un brutto momento"

© foto di Federico De Luca

Queste le dichiarazioni di Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina. "Oddo non è assolutamente in discussione, valuteremo il da farsi circa il ritiro. Vedo gli allenamenti con il tecnico, è indubbio che abbiamo perso quello smalto che ci ha portato a vincere cinque partite consecutive. E' un brutto momento, non è una scusa ma ci mancano dei giocatori per noi importanti".