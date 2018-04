Udinese, Gino Pozzo: "Siamo tutti colpevoli ma adesso basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gino Pozzo, figlio del patron dell'Udinese Gianpaolo e consigliere d'amministrazione del club friulano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Forse sono arrivato troppo tardi ma l'obiettivo ora è quello di portare la squadra alla salvezza. Non c'è un unico colpevole, ma non c'è nessun innocente. Il dopo Di Natale? Parlammo tre anni fa con Quagliarella ma era impossibile da prendere. Adesso abbiamo preso Lasagna, che è un gran colpo. Poi tanti giovani interessanti, l'ultimo è Vizeu. Il dopo Guidolin? Non siamo riusciti a trovare una guida tecnica che sappia lavorare col materiale messo a disposizione. Oddo? Tutto viene condiviso, non siamo in un albergo. Ora ci siamo noi e c'è solo domenica. Non c'è una partita dopo di questa. Il filotto di dieci sconfitte è finito. L'ho detto a muso duro nello spogliatoio. Siamo sulla barca e nessuno scende".