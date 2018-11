Udinese, Gino Pozzo: "Troppe 6 sconfitte, ma abbiamo affrontato le big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gino Pozzo, figlio del patron dell'Udinese Gianpaolo e dirigente dei friulani, ha parlato a Il Gazzettino del momento della squadra di Velazquez: "Un vertice programmato con Pradè? Non aveva senso programmarlo. Mi sento quotidianamente con i responsabili della squadra; con lui poi c'è una specie di filo diretto, la situazione è monitorata continuamente e lo sarà anche in questa settimana. Se sono soddisfatto? Diciamo che sei sconfitte sono tante, ma abbiamo affrontato anche le grandi. Piuttosto a me piace valutare lo stato di forma della squadra, perché se stiamo bene siamo in grado di ritrovarci. Non va scordato che siamo un gruppo giovane e rinnovato, con cui abbiamo inaugurato un nuovo progetto. Quindi ci vuole anche calma".