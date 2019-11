A Sky Sport, al termine della gara contro la Sampdoria, interviene l'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti: ""Sono dispiaciuto per il risultato. Gli episodi sono stati decisivi. La gara si era messa sui binari giusti, ma non è bastato. Sembrava che potesse andar meglio, ci sono state ingenuità come nel caso della punizione di Gabbiadini, poi l'espulsione ha complicato tutto. Tante ingenuità evitabili, Jajalo, uno dei più esperti in rosa, è stato ingenuo. Futuro? Chiara la mia posizione e quella della società, si sono solo allungati i tempi. Stare in panchina fino a giugno? No, non sarà così".