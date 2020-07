Udinese, Gotti: "Attacco rinato frutto del lavoro. Vittoria meritata, sono soddisfatto"

vedi letture

Ai microfoni di Udinese Tv, il tecnico dei friulani, Luca Gotti, ha analizzato la vittoria per 3-0 a Ferrara contro la SPAL: "La partita con il Genoa mi era decisamente rimasta in testa ma credo che questa non fosse la settimana più importante in generale quanto la più importante dal punto di vista della classifica. Giocare tre partite in una settimana con le due genovesi e la SPAL aveva un gran peso all'interno della classifica, che con questi 3 punti migliora. Si tratta di una vittoria meritata, i ragazzi l'hanno costruita pian piano e non era scontato. Le energie possono venir meno a forza di giocare tutte queste partite ad un ritmo così incessante e le sorprese sono dietro l'angolo, come abbiamo potuto vedere finora. Io non so quale sarà la quota salvezza ma questi sono 3 punti pesanti mentre di partite ne mancano ancora 7, cerchiamo di affrontarle una alla volta. Domenica arriva la Sampdoria dopo che avremo pochissimo tempo per recuperare ma cercheremo di prepararci al meglio. Attacco rinato? Credo che sia il frutto del loro lavoro e che si siano meritati queste soddisfazioni e questi numeri".