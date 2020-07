Udinese, Gotti: "Avevamo in mano un punto ottenuto con grande merito"

vedi letture

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il ko subito in rimonta contro il Napoli: "È un finale questo che va a sommarsi ad altri finali analoghi e che ci lascia grande amarezza perché la squadra aveva in mano un punto ottenuto con grande merito. Ospina è stato bravissimo su Lasagna e la traversa ci ha negato il gol del vantaggio con De Paul. È chiaro che c'è grande amarezza in questi momenti ma, d'altro canto, vedo che tutti i giocatori che sono scesi in campo hanno dato tutto e questo mi rende felice, cosa potrei chiedere di più? Ora testa alta e andiamo a crearci da soli le nostre fortune senza aspettare buone notizie dagli altri campi. Adesso speriamo solo che l'infermeria ci dia buone notizie e che Walace non abbia risentito di qualche problema stasera".