Udinese, Gotti: "Bravi a creare senza concedere. Contento di Nestorovski e Deulofeu"

Al termine del pareggio interno maturato contro il Crotone, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Ho visto una prestazione estremamente propositiva, abbiamo creato ripetutamente durante il corso della partita e allo stesso tempo siamo stati capaci di creare molto senza comunque concedere praticamente nulla. I cambi nella formazione titolare non sono solo legati al riposo di alcuni elementi ma abbiamo anche altri giocatori che meritano questo palcoscenico e le partite ravvicinate danno più possibilità di fare questo genere di ragionamento. Comunque sono contento della partita di Nestorovski e di come è entrato Deulofeu. Il fatto di non aver subito gol poi per me è un aspetto molto importante visto che il percorso è ancora lungo, l'equilibrio della squadra è una componente fondamentale per accompagnarci positivamente in questo cammino. Andiamo avanti un passo alla volta".