Udinese, Gotti: "Consapevole del mio ruolo e della mia posizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato a Sky Sport al termine del successo contro il Sassuolo: “È il cammino che sta facendo la squadra, il finale del girone d’andata è stato positivo, abbiamo fatto punti che ci danno l’abbrivio per fare al meglio il girone di ritorno e sfruttare al meglio le nostre qualità”.

Su De Paul e la svolta dei singoli: “Fa piacere che sia capitata questa contingenza, le qualità sono dei giocatori, il fatto che riescano a tirarle fuori è merito loro. Oggi De Paul ha fatto una grande partita in tutte le fasi, poi l’ha impreziosita anche con il gol nel finale”.

Suo ruolo da primo allenatore: “Sono consapevole del mio ruolo e di quella che è la mia posizione. Stiamo facendo questo percorso insieme”.

Ora si può lavorare con maggior tranquillità: “Sono tanti anni che siamo in Serie A, bisogna affrontarla con umiltà e con criterio per esprimere le proprie qualità. Io avevo detto che la squadra aveva del potenziale non espresso. Ora mancano 19 partite che possono essere lunghissime, ma possono essere anche un’opportunità per esprimere le qualità che si hanno.Noi abbiamo un gruppo di giocatori con l’età media tra i 24-25 anni e alcuni che vanno verso la maturità, alcuni non hanno ancora compreso le loro qualità. Spero che un percorso virtuoso aiuti loro a tirar fuori il meglio. Il calcio può smentirti domenica dopo domenica, bisogna lavorare con coscienza”.