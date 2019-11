Udinese, Gotti: "De Paul? Gli ho chiesto di essere solo se stesso"

© foto di Emanuela Craba

Conferenza stampa in casa Udinese per il tecnico Luca Gotti alla vigilia del match contro la SPAL. In vista della sfida di domani il tecnico ha parlato anche di Rodrigo De Paul, tornato ad alti livelli nella sfida di Marassi contro il Genoa: "Ci ho parlato prima di Genova e gli ho chiesto di essere quello che è, nella sua versione positiva. È chiaro che da un giocatore con le sue potenzialità ci si aspetti sempre molto, ma non è sempre è possibile che ci sia. A Genova è stato determinante non solo per il gol ma per l'atteggiamento in campo. Una peculiarità che ha riguardato tutta la squadra".