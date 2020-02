© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato anche della possibilità di schierare De Paul in attacco per risolvere il problema del gol: "Può essere una soluzione. Una squadra equilibrata crea le situazioni che portano vari giocatori a concludere verso la porta avversaria. Da allenatore devo garantire il più possibile l'equilibrio. La tendenza, nonostante i tre ko, sembra essere positiva. Faccio un esempio: il Verona non ha grandi attaccanti, eppure è sempre pericolosa".

