Udinese, Gotti: "De Paul mai così mezzala. Okaka? Carattere spigoloso"

Considerazioni anche sui singoli per Luca Gotti, che alla vigilia di Udinese-Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. L'allenatore bianconero si è soffermato su Rodrigo de Paul e Stefano Okaka, due dei calciatori più importanti nel suo scacchiere.

Su de Paul: "Non so se l'aspetto del centrodestra o centrosinistra sia determinante, ma Rodrigo si sta vestendo sempre più di questi panni (da mezzala, ndr) che non aveva ancora messo nel campionato italiano. Ho più volte ripetuto che sono soddisfatto della sua partecipazione alle due fasi. Se poi riesce ad aggiungere delle perle come quella di Lecce tanto meglio".

Su Okaka: "Credo che lui sia entrato in una fase importante della sua carriera nella maturazione. Ha qualità fisiche utilizzate parzialmente nel suo percorso, in virtù di tante situazioni come il carattere spigoloso e istintivo. Alla soglia dei 30 anni è arrivato al punto di maturare un livello superiore di comprensione del calcio. Lui per primo capisce che non dà contributo solo col gol. Ora ti fa trovare prestazione, tanta sostanza. Ti fa trovare pan di Spagna, poi se riesce a metterci anche la ciliegina tanto meglio".

