Udinese, Gotti: "De Paul? Non l'ho sostituito per dargli delle colpe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa della Lazio, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti a Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo trovato una squadra molto forte che in questo momento ha grandi sicurezze, ha trovato subito il vantaggio, non siamo riusciti a pareggiare subito, abbiamo avuto un paio di occasioni ma sul rigore del 2-0 la Lazio ha gestito la gara con tranquillità, sfruttando appieno le sue qualità. Abbiamo provato a fare quello che ci è stato concesso da una squadra molto forte. De Paul? Non l'ho sostituito per dargli colpe particolari, è la squadra che deve reagire in modo diverso, da lui abbiamo grandi aspettative ma io devo ragionare rispetto alla squadra. Sul gol che concediamo dopo dieci minuti siamo stati troppo morbidi. Futuro? Non cambia".