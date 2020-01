© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, è stato intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta col Milan. Queste le sue parole: "Non è un pomeriggio di rabbia. È un pomeriggio di delusione perché questo epilogo è stato particolarmente sanguinoso. Il mio compito è quello di accompagnare i giocatori su questa strada che stanno facendo sempre più loro. C’è stata questa voglia di ribattere colpo su colpo. Se affronti in modo arrendevole a San Siro il Milan, che rimane una squadra importante, poi non vai da nessuna parte. A fronte di una nostra prestazione coraggiosa, stavolta non c’è stata la ricompensa dei tre punti".