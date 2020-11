Udinese, Gotti esalta il Sassuolo di De Zerbi: "Crescita costante, non a caso ha vinto a Napoli"

Intervenuto ai canali ufficiali dell'Udinese, mister Luca Gotti ha presentato così la gara di campionato in programma domani contro il Sassuolo: "È una squadra che lavora da più stagioni con lo stesso allenatore, con un gruppo che si è modificato gradualmente ma assorbendo sempre un certo tipo di caratteristiche molto precise. La sensazione è quella di una squadra in costante crescita, già vista nella scorsa stagione e proseguita all’inizio di quella in corso, permettendole di andare anche a vincere a Napoli. Chiunque scenda in campo dà l’impressione di aver ben assimilato i concetti di gioco. Conosciamo i loro tratti caratteristici, noi a nostra volta dovremo trovare le soluzioni per metterli in difficoltà".