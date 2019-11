© foto di Emanuela Craba

Dopo la vittoria sul campo del Genoa, l'Udinese quest'oggi è tornata ad allenarsi sempre agli ordini di Luca Gotti. In attesa della scelta della società in merito al successore di Igor Tudor, l'ex vice di Maurizio Sarri ha diretto anche la seduta odierna: allenamento di scarico per i giocatori scesi in campo ieri dal primo minuto mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta tecnico tattica al Bruseschi concentrandosi sul possesso palla. Assente Rodrigo De Paul, a Vicenza per il Galà del calcio del Triveneto. Domani giorno di riposo con i bianconeri che torneranno in campo mercoledì pomeriggio. Nel prossimo turno di campionato, l'Udinese affronterà la SPAL alla Dacia Arena.