Udinese, Gotti: "Ho una rosa ristretta, non immaginavamo un nuovo torneo in piena estate"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Come ho ritrovato la squadra? C'è un sentimento di gioia diffuso. Ho visto tanta professionalità, i ragazzi si sono presentati in buone condizioni.

La sfida con il Torino?

"Domani li guardiamo col Parma, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non dobbiamo pensare agli infortuni del Toro, queste situazioni potranno capire anche a noi".

Il nuovo inizio ci campionato?

"Iniziamo con una rosa ristretta, ho 18 calciatori di movimento. A gennaio, quando qualcuno è andato via per giocare di più, non immaginavamo un nuovo torneo in piena estate".

Favorevole alle cinque sostituzioni?

"Dico che cinque sostituzioni stravolgono un po’ una squadra, il giocatore deve sempre pensare di avere i 90 minuti. Ma nelle 12 partite da affrontare possono essere di utilità".