Udinese, Gotti: "Jajalo ko. Al suo posto giocherà sicuramente Walace"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, nel corso dell'odierna conferenza stampa pre Lazio, ha dato alcune indicazioni sui singoli: "Il cambio Jajalo-Walace è scontato, quest'ultimo mi piace molto e ha tanto da dare a questa squadra. Le condizioni di Sema? Siamo dell'idea che possa essere disponibile per la gara col Napoli o per quella con la Juve. Invece devo segnalare un problema per Jajalo che lo terrà fuori per qualche settimana. E' un problema muscolare che si è verificato dopo uno scontro di gioco".