Luca Gotti, traghettatore dell'Udinese, ha condotto la squadra al prezioso successo sul campo del Genoa. Ecco le sue parole a Udinese TV: "Io credo che oggi la cosa più bella non siano i tre punti, comunque fondamentali per noi, ma l'unità di intenti e la compattezza che ho visto tra i calciatori: questo può portare a dei risultati importanti in futuro. Le due partite che abbiamo subito così pesantemente nell'ultima settimana hanno lasciato uno strascico importante nelle menti dei calciatori ma oggi i ragazzi hanno dato una grande prova di forza in tal senso. Io ho semplicemente cercato di dare il mio contributo come hanno cercato di fare anche gli altri, non solo i calciatori stessi ma tutti coloro che sono quotidianamente attorno alla squadra".