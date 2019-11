Udinese, Gotti: "La mia conferma? Non reputo sia la scelta giusta"

© foto di Emanuela Craba

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro la SPAL: "Non era pensabile un finale così, la gara era su altri binari. La SPAL ha avuto un atteggiamento coraggioso, noi a nostra volta abbiamo provato a vincerla con equilibrio. Negli ultimi minuti c'è stato l'episodio del rigore, poi eravamo anche ripartiti con un tre contro due, in cui c'è da valutare se fosse fallo. Da regolamento il rigore c'è, ma calcisticamente non c'è. Le regole cercano di andare nella direzione dell'oggettività, anche se con la palla che sta andando fuori è difficile da accettare. Perdere per questo episodio sarebbe stato complicato da digerire. Musso è un portiere di livello, destinato ai massimi livelli. Forse non aveva mai nemmeno intuito l'angolo in un calcio di rigore, ha scelto l'occasione giusta per sbloccarsi. Il mio futuro? Non è questione di avere voglia, è questione di ciò che reputo giusto. Per certi versi sarebbe piacevole, ma non reputo sia la scelta giusta".