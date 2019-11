Udinese, Gotti: "Le sicurezze sono relative, non ci sono gare abbordabili"

Vigilia di campionato per l'Udinese, con mister Luca Gotti che ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Sampdoria: "La partita di domani assume importanza particolare, ma ogni partita è difficile. Guardiamo gara dopo gara e non il calendario. Le sicurezze sono relative, il campo darà le risposte. Dobbiamo consolidare i meccanismi considerando la sosta.

Sulla Sampdoria: "Domani mi aspetto una Sampdoria con degli equilibri e sta iniziando ad esprimere delle potenzialità ancora non espresse. E’ sbagliato pensare che sia una partita abbordabile. Sono tutte difficili. Marassi è uno degli stadi che amo di più anche per l’atmosfera che si crea".

Sulle condizioni di Barak e De Paul: "Barak è un giocatore importante e si allena con intensità. Anche De Paul sta facendo molto bene. Sono soddisfatto dell’atteggiamento di Rodrigo. Dobbiamo metterlo nella condizione di fare il De Paul in campo, ma si lavora con intensità. Cerchiamo di mettere De Paul nella condizione migliore per fare il De Paul. L'equilibrio migliore per ora è sempre con due punte, ma non è detto che nell'arco della partita si possa cambiare".

Sulla rosa: "A Genova ci daranno una mano anche i giocatori della Primavera Kubala e Ballarini. Pussetto è rientrato ieri con la squadra, ha una autonomia ridotta, viene in panchina nell'ottica di poter dare il suo contributo. Tutti gli altri sono arruolabili, compresi i due ragazzi che verranno con noi".