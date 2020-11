Udinese, Gotti: "Mandragora in campo per l'emergenza, lo faremo tornare ai suoi livelli"

Mister Luca Gotti a Udinese TV commenta il successo sul Genoa, partendo dal rischio di vedere un finale fotocopia di quanto successo in estate: “L’epilogo della partita del girone di ritorno l’ho rivisto oggi, quella volta ci fu un rigore in una delle nostre migliori prestazioni, oggi il gol fu difficile digerire quella, anche stavolta sarebbe stato difficile accettarlo. Di sicuro per la classifica i punti sono importantissimi, dobbiamo continuare il nostro percorso portando avanti i vari step di miglioramento. Abbiamo vari giocatori non ancora condizione, è più facile lavorare dopo che affronti due partite come Sassuolo e Genoa dove riesci a portare punti tenendo la porta inviolata. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno e dopo partite come le ultime due in cui non subisci gol e prendi 4 punti è più semplice farlo.

Dopo cinque mesi si è visto Mandragora alla prima convocazione: "Siamo stati un po' costretti a fare questo tipo di scelta perché in quel ruolo siamo in emergenza, fatto sta che oggi Rolando ha avuto il suo battesimo e lentamente cercheremo di indirizzarlo in un percorso che ci permetta di farlo tornare ai suoi livelli abituali".