Udinese, Gotti: "Non è arrivato il gol, ma la prestazione è stata molto positiva"

Mister Luca Gotti commenta un pareggio per 0-0 dell'Udinese contro un Crotone che ha concesso diverse palle gol ai friulani: "È mancato il gol e nel gioco del calcio non è cosa da poco, ma ci abbiamo provato e ripetutamente senza concedere al Crotone possibilità di farci male. Non è una cosa scontata in Serie A, ci hai provato, non ci sei riuscito, ma non hai neanche rischiato nulla”.

La squadra in questi cinque risultati utili ha mostrato un'altra mentalità: “Ci sono momenti e momenti, siamo tutti persone e gli aspetti motivazionali spesso fanno la differenza. Le tre vittorie sono state costruite sul punto costruito con umiltà a Sassuolo, ottenuto da squadra vera. Sta a me dare una giusta luce alla prestazione che ritengo positiva ma che non ci ha portato tre punti”.

Forse sarebbe stata la partita giusta per Okaka: “Cerco di non cadere mai in questo tipo di pensieri, prendo atto della realtà e a Stefano facciamo gli auguri di pronta guarigione”.