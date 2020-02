Udinese, Gotti: "Non sono deluso, ma è difficile digerire la sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha commentato la sconfitta subita con l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Musso poteva accorciare mezzo metro in più. Già sul primo passaggio c'è una deviazione, poi il rimpallo fa andare la palla lì a Lukaku. La partita prende una piega diversa su questa situazione, mi dispiace pensando alle occasioni che abbiamo avuto".

Come si digerisce questa sconfitta?

"Si fa fatica. Non sono deluso, l'atteggiamento della squadra è stato eccellente. Tutti hanno cercato di fare la gara come l'avevamo preparata".

Alla lunga la sua posizione può essere un problema?

"Non credo. Eventualmente io farò i conti con i problemi che può creare a me, non ai giocatori".

Quanto può crescere Fofana?

"I complimenti fanno piacere a prescindere, ma è difficile mandar giù il fatto di non aver fatto punti in queste tre partite. Sema e Fofana hanno continuato ad allungare l'Inter con i loro movimenti. Per me è un giocatore da Champions League, deve trovare continuità a quel livello lì".

Il centrocampo è stato lucido.

"L'atteggiamento della squadra è stato buono, anche sul 2-0. Può capitare che l'Inter capitalizzi le difficoltà. Merito a chi è entrato, ma anche agli attaccanti. Una squadra con questo spirito si toglierà sostituzioni".