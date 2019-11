© foto di Emanuela Craba

Luca Gotti, allenatore ad interim dell'Udinese, dopo il successo sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sono giusti i complimenti a me, ma alla squadra che in un momento di difficoltà ha giocato con unione d'intenti. Le qualità dell'Udinese sono particolari perché i valori tra chi gioca e non gioca sono ravvisinati".

Il prossimo allenatore? "Rimango sulla mia posizione personale: non voglio fare il primo allenatore, ma dare agio alla scelta societaria sul tecnico. Forse anche domenica prossima sarò in panchina, ma non mi interessa la ribalta".

Lavorare con Sarri? "E' stata una fortuna. Potevo andare alla Juve, ma Maurizio ha preferito intraprendere tale percorso con uomini che conosce meglio come Martusciello".