Udinese, Gotti: "Ottima gara. Futuro? La mia posizione non cambia"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli: "Sono soddisfatto del risultato contro un'ottima squadra. Mi dispiace perché potevamo fare più male al Napoli in tre o quattro occasioni, ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Abbiamo fatto una partita difensiva contro una squadra che ti costringe a farlo: ho visto un'ottima Udinese in campo".

Come l'avevamo preparata?

"Non sempre le idee vengono poi messe in campo. Lo scorso weekend (con la Lazio, ndr) siamo stati troppo presuntuosi, e facendo tesoro di quella prestazione ne è venuta fuori una come quella di oggi. È stata importante anche la vittoria in Coppa Italia".

Se ho cambiato idea riguardo al mio futuro?

"Non c'ho preso gusto, spero di togliermelo presto questo gusto. La mia posizione non cambia, è solo la quotidianità che cambia".

Il futuro di De Paul?

"Non ho il minimo segnale di un suo addio. Invece spero di non perderlo a causa dell'infermeria, ha avuto un piccolo problemino":