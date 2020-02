Udinese, Gotti: "Paradossale commentare un pareggio oggi"

Fonte: udinese.it

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, intervistato da Udinese TV, commenta così il pareggio ottenuto con il Brescia: "Alla fine è paradossale che dobbiamo essere contenti di un pareggio perché per come si era messa abbiamo iniziato a vedere i fantasmi. Dal punto di vista dell'allenatore faccio fatica a dire qualcosa ai ragazzi perché l'atteggiamento è stato eccellente, abbiamo avuto molte occasioni tirando moltissimo verso la porta avversaria e subendo pochissimo allo stesso tempo. Chiaramente non riuscire a concretizzare quanto creato magari ti fa paura, soprattutto se vieni da una situazione come la nostra, e sbagli regalando il gol agli avversari come abbiamo fatto noi. Preciso comunque che in un momento in cui nessuno ci credeva io ho visto una reazione di rabbia. Il gol è una reazione rabbiosa, dove due centrali fraseggiano al limite dell'area mentre tutti gli altri si buttano dentro per cercare di segnare. L'atteggiamento è quello di qualcuno che è determinato a voler evitare l'ennesima beffa. Credo che non abbiamo né virato contro il sole né siamo rimasti impigliati, abbiamo interrotto una serie di sconfitte e abbiamo posticipato di una settimana il nostro orizzonte, preparandoci ad affrontare squadre molto in forma, proprio come noi".