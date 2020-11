Udinese, Gotti: "Partita di sacrificio collettivo, ma prendiamo sempre gol"

vedi letture

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 2-1 alla "Dacia Arena" contro il Milan: "E' stata una partita di sacrificio collettivo, non si è lesinato l'impegno. A fronte del concedere relativamente poco, prendiamo sempre gol: la gara sembrava avviarsi verso un epilogo diverso con spazi interessanti da sfruttare, ma un episodio ha dato una direzione diversa".

Oggi il 4-3-3 per sfruttare le caratteristiche dei riferimenti offensivi, può essere la scelta giusta?

"Può darsi, ma dobbiamo trovare i giusti equilibri in campo per fare la fase offensiva e quella difensiva con maggior precisione. C'è da lavorare sodo e migliorare da questo punto di vista".

Okaka poteva servire per far respirare la squadra dopo il pareggio, ma lei ha deciso di inserire Lasagna: come mai?

"Okaka ha fatto un'ottima partita, è stato il nostro punto di riferimento. Nella ripresa abbiamo avuto dominio del centrocampo per qualche minuto, poi la gara è cambiata col Milan che si è ripreso il centrocampo lasciandoci tanto spazio alle spalle: pensavo Lasagna potesse rendersi più pericoloso in queste circostanze".

Ci sono giocatori per utilizzare con la difesa a quattro con stabilità?

"La mia idea è quella di salvare ciò che si è fatto di buono in questo percorso indipendentemente dal sistema di gioco. E' un'equazione non semplice da applicare con qualità, serve tempo e sarebbe importante recuperare anche i giocatori indisponibili: credo si possa andare verso una direzione più definitiva anche in relazione alle singole partite".